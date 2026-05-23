Kars'ta Kamyon İnistinat Duvarına Devrildi

Kars'ta istinat duvarının çökmesiyle akarsuya devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.
Kars Belediyesi ekiplerince Bülbül Mahallesi'nde yapılan yol çalışmasında hafriyat taşıyan Fırat K'nin kullandığı kamyon, bu sırada istinat duvarının çökmesiyle Kars Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Fırat K., ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonun bir bölümünün suya gömüldüğü olayda, aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.
