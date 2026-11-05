Kars'ta kar yüksek geçitlerde ulaşımı zorlaştırdı, sürücüler güçlükle ilerledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ta kar yüksek geçitlerde ulaşımı zorlaştırdı, sürücüler güçlükle ilerledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kars'ta sağanak sonrası sıcaklık düşünce yüksek kesimlerde kar etkili oldu, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde yol karla kaplandı. Görüş azalınca sürücüler geçitte güçlükle ilerledi; Sarıkamış'ta dağlar ve Handere Geçidi'ndeki bitkiler kar örtüsüyle kaplandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı geçitlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkisini artırdığı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde yolun karla kaplanması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla çevredeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplanırken, sürücüler yolda kontrollü ilerledi.

Vatandaşlardan Selçuk Çakıcı, AA muhabirine, sezonun ilk kar yağışı olduğunu belirterek, "Bugün Kocaeli'den geldim, Handere Geçidi'nde karla buluştuk. Umarım sezon da çok daha güzel olur. Kar Sarıkamış'a yakışıyor, lapa lapa yağan karın zevki bir başka oluyor." dedi.

Kaynak: AA
GüncelYaşamKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
19:28
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
19:02
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
18:57
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı
''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
18:27
Çıkan kriz Montella’ya yarıyor Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 19:30:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta kar yüksek geçitlerde ulaşımı zorlaştırdı, sürücüler güçlükle ilerledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android