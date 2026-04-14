Kars'ta Kayısı Üreticilerine Don Uyarısı - Son Dakika
Kars'ta Kayısı Üreticilerine Don Uyarısı

14.04.2026 11:42
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kars'ta kayısı üreticilerine don tedbirleri ve tarım sigortası uyarısı yaptı.

Kars'ta bahar aylarında etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek zirai don riskine karşı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahada kayısı üreticilerini bilgilendirerek gerekli tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sahaya inerek üreticilerle bir araya geldi.

Çiçek açan Kağızman'daki kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunan ekipler, zirai dona karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Ekipler ayrıca olası zararların karşılanabilmesi için üreticilere tarım sigortası yaptırmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte kayısı ağaçlarının çiçek açtığını söyledi.

Son günlerde il için meteorolojiden zirai don uyarısı yapıldığını hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Biz de bu uyarıyı çiftçimize ulaştırmak, çiftçimizin bu havaya karşı gereken tedbirleri alması için her türlü çalışmayı yerinde yapmak üzere Kağızman ilçemize geldik. Bahçelerimizde çiftçilerimizle bir araya geldik. Yapmaları gereken hususlarla ilgili de uyarıcı tedbirlerimizi kendilerine aktarıyoruz. Tabii burada çiftçilerimizin dona karşı dumanlama, pervane, hava akımını oluşturacak şekilde çeşitli tedbirler, kültürel tedbirler almaları gerekiyor. Bununla ilgili de biz yapmaları gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Eğitimler veriyoruz."

"Muhakkak tarım sigortası yaptırmaları gerekiyor"

Aydın, üreticilerin oluşabilecek zararların karşılanması için sigorta yapmasını isteyerek, "Oluşan iklim değişikliğine bağlı zarar görmemeleri, emeklerinin boşa çıkmaması için muhakkak surette bakanlığımızca, devletimizce yüzde 50'si karşılanan tarım sigortalarını muhakkak surette yapmalarını istiyoruz. Bu konuda da çeşitli bölgelerde, ilçelerde, köylerde arkadaşlarımız eğitim ve uyarıcı çalışmalarda da bulunuyorlar." dedi.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday ise üreticilerin yanında olduklarını ve don olaylarına karşı alınması gereken tedbirleri anlattıklarını belirterek, "Kayısı bahçelerinde çiçekler açtı, bu durumda rekoltemiz güzel gözüküyor. Don olaylarına karşı çiftçilerimizi uyarıyoruz, gerekli tedbirler alınıyor. Bazı bahçelerde don olayına karşı pervaneleme sistemi var, inşallah desteklerle bu sistemi artıracağız ve don olayını zarar vermeden atlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Çiftçilik, Güncel, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Kayısı Üreticilerine Don Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Kayısı Üreticilerine Don Uyarısı - Son Dakika
