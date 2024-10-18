Kars'ta Kış Geldi

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Kars'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Beyaza bürünen Boğatepe köyü böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta soğuk ve yağışlı hava yerini kat yağışına bıraktı. Kentte etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Kars'ta kış kendisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu kentte hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Merkeze bağlı Boğatepe köyü ve hemen yanı başındaki Aygır Gölü ile birlikte drone ile görüntülendi.

Kars'a mevsimin ilk karının düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars'a kış geldi. Hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü. Kars beyaz gelinliğini giydi" dedi.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Kars'ta hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye düştü kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.