Kars'ta üniversiteli kız öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının mutfağında düzenlenen atölyelerde kentin yöresel lezzetlerini hazırlayarak geleneksel yemek kültürünü öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 8 öğrenci yurdunda gerçekleştirilen "Ninemin Tarifleri Atölyesi" kapsamında, şefler tarafından öğrencilere yöresel yemeklerin hazırlanışı, kullanılan malzemeler ve geleneksel pişirme yöntemleri hakkında eğitim veriliyor.

Teorik eğitimin ardından mutfağa giren öğrenciler, öğrendiklerini uygulayarak Kars'ın köklü mutfak kültürüne ait yemekleri kendi elleriyle hazırlıyor.

Atölyenin Serhat Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen bölümünde ise kentin coğrafi işaretli lezzetlerinden Kars kazı yapıldı. Öğrenciler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan kaz yemeğinin pişirme aşamalarını öğrenerek yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu.

Büyükannelerden miras kalan yemek tarifleri yaşatılıyor

Büyükannelerden miras kalan yemek tariflerinin yaşatılmasını amaçlayan etkinliklerle gençlerin hem Kars mutfağını hem de farklı yörelerin yemek kültürlerini tanıması sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, atölyenin öğrencilerin yöresel yemekleri öğrenmesine ve farklı mutfak kültürlerini tanımasına katkı sunduğunu söyledi.

"Ninemin Tarifleri Atölyesi"nin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan bir program olduğunu ifade eden Başköylü, şöyle konuştu:

"Kars Gençlik Spor İl Müdürlüğü uhdesinde yurt hizmetleri birimimiz tarafından 'Ninemin Tarifleri Atölyesi' 8 yurdumuzda uygulanmaktadır. Bugün Serhat Yurdu'ndayız. Bu yurdumuzda Kars'ımızın eşsiz lezzeti olan kaz yemeğini gençlerimiz yapmayı öğrendi ve tattı. Bu şekilde hem yöresel yemeklerimizi tanıtmak hem de gençlerimizin taleplerine karşılık vermek adına bu tür atölyeleri çok kıymetli buluyoruz."

"Öğrenciler çok mutlu"

Başköylü, öğrencilerin deneyimli aşçılar eşliğinde yemek hazırladığını dile getirerek, "Mihmandarımız var, onun da emekleriyle birlikte hazırlıyorlar. Öğrencilerin çok mutlu olduğunu gördük çünkü kaz yemeği yöreye özel güzel bir yemek. Yani merak içinde olan öğrencilerimiz vardı." diye konuştu.

Öğrencilerden İde Aslan da 4 yıldır aynı yurtta kaldığını ifade ederek, "Urfalıyım ilk defa kaz pişireceğim, burada öğrenmiş olacağım." dedi.

Şura Vildan Özkan ise farklı kültürlerin yemeklerini tatma fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Hayatımda ilk defa kaz eti yedim. Çok güzel, beklentimizin üzerindeydi." diye konuştu.