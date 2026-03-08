Kars\'ta Köyler Karla Beyaza Büründü

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, kırsalda güzel görüntüler oluşturuyor.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü kar yağışıyla beyaza büründü.
Karla kaplanan köydeki evler, yollar ve tarım arazileri ile dronla görüntülendi.
