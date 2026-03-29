Kars'ta Koyun Kırkımına Başlandı

29.03.2026 10:29
Kars'ta havaların ısınmasıyla koyunların yün kırkımına geçildi. Elektrikli makinelerle hız kazanıldı.

Kentte havaların ısınmasıyla birlikte ahırlardan çıkarılan koyunların yün kırkımına başlandı. Koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı Arpaçay ilçesine bağlı köylerde kırkım ekipleri görev yapıyor. Kırkım yapan Hasan Demirci ve arkadaşları Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyündeki Mehmet Özkaya'ya ait 400'e yakın hayvanın yününü kırktı. Elektrikli makaslarla yapılan kırkım sayesinde hayvanların sağlığının korunması ve besi veriminin artması hedefleniyor.

Elektrikli cihazlarla geçmişte günler süren kırkımın şimdi bir günde tamamlandığını belirten çiftlik sahibi Mehmet Özkaya, yün kırkımı sayesinde temizlenen hayvanda verim artışı yaşandığını bildirdi.

Koyunlardan kırkılan kilolarca yünün artık kullanılmadığı için çöpe gittiğini belirten Özkaya, bölgede bir yün işleme tesisi kurulmasını talep etti. Özkaya, kurulacak tesis sayesinde yünlerin katma değere dönüşebileceğini söyledi.

RANDEVUYLA ÇALIŞIYORLAR

Bu arada havaların ısınmasıyla birlikte bölgede kırkım yapan Hasan Demirci ve arkadaşlarının yoğun mesaisi başlıyor. Kars, Ardahan, Erzurum ve Iğdır bölgelerinde hizmet verdiklerini belirten Demirci, üreticilerin bir hafta önceden randevu aldıklarını söyledi. Kırkımın sadece temizlik değil, aynı zamanda verim açısından kritik olduğunu ifade eden Hasan Demirci, "Yünü alınmamış hayvan gelişemez. Kırkım yapıldığında hayvan yediği yemi daha iyi değerlendirir. Günlük kilo artışı yükselir. Tüylü hayvan 30 kilo geliyorsa, kırkımdan sonra 40 kiloya kadar çıkabiliyorö dedi.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
