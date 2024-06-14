Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala bıçakçılarda yoğunluk - Son Dakika
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Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala bıçakçılarda yoğunluk

Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Bıçakçılar, vatandaşların bıçak, balta ve satırlarını bileyerek bayrama hazır hale getirdi. Vatandaşlar bıçaklarını 20 ile 50 lira arasında bilevletirken, balta ve satırlar ise 80 liraya biletiliyor.

14.06.2024 13:12
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Kars'ta kurban bayramı nedeniyle bıçakçılarda mesai

KARS - Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Kurbanlarını sorunsuz kesmek isteyen vatandaşlar, bıçaklarını bilevletiyor.

Kasaplar Hali Bölgesi'nde bulunan bıçakçılar, güne yoğun başladı. Tezgahlarının başına geçen bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bıçak, balta, satırlarını bileyerek bayrama hazır hale getirdi.

Kars'ta yıllardır bıçak bilediğini ifade eden Suat Kılıç, "Kurban Bayramı çok yoğun bir şekilde geçiyor. Son 2 gün kaldı. Biraz daha yoğun oluyoruz. Son gün daha da yoğun olacağız. Allah şükür insanlar geliyor, don gün daha yoğun olacağız. Kars halkının Kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar bıçaklarını 20 ile 50 lira arasında bilevletirken, balta ve satırlar ise 80 liraya bileniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala bıçakçılarda yoğunluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala bıçakçılarda yoğunluk - Son Dakika
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