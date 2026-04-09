Kars'ta Polis Haftası Kutlandı - Son Dakika
Kars'ta Polis Haftası Kutlandı

Kars\'ta Polis Haftası Kutlandı
09.04.2026 22:09
Kars'ta düzenlenen moral gecesinde polis teşkilatının 181. yılı ve yarışma ödülleri kutlandı.

Kars'ta, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla moral gecesi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötügen Senger, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve davetliler katıldı.

Polis ekiplerinden kurulan müzik grubunun sahne aldığı etkinlikte "polis" temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Vali Polat'ın görevlerinde üstün gayret gösteren personellere başarı belgelerini takdim ettiği programda, İl Emniyet Müdürlükleri arası futbol müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Kars Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, kupasını ve ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı.

İl Emniyet Müdürü Tombul, teşkilatın köklü geleneğini geleceğe güvenle taşıyacaklarını ve bu tür organizasyonların kurumsal dayanışmayı en üst seviyeye çıkardığını ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta Polis Haftası Kutlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kars'ta Polis Haftası Kutlandı - Son Dakika
