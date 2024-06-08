Kars\'ta Sağlık Çalışanları ve Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Ediyor

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Kars'ta sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 30 haftadır sürdürüyor.

Fethiye Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, taşıdıkları dövizler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Faikbey ve Kazım Paşa Caddeleri üzerinden Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Zeynep Nevra Birkan, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 8 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağdığını ve şehit haberleri geldiğini dile getiren Birkan, şöyle konuştu:

"Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. 15 bini çocuk olmak üzere 36 bin kişi şehit oldu 498 sağlık çalışanı, 147 gazeteci öldürüldü. 7 toplu mezar bulundu, 80 binden fazla yaralı var. Bütün bu olanlara rağmen aylardır bizlere ve bütün dünyaya ders veren Gazze halkının imanını, cesaretini, sabrını hayranlıkla izliyoruz. ve biliyoruz ki şu an Gazze halkı zor durumda olsa dahi bu mücadeleyi onlar kazandı, kazanmaya devam ediyorlar."

Birkan, her zaman Gazzeli kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı.