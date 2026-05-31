Kars'ta Sıkışan İnek Kurtarıldı

Kars'ın Selim ilçesinde kar yığınlarının altından geçen su tünelinde sıkışan inek kurtarıldı.
Akçakale köyünde Ümit Can Geniş'e ait inek, merada otladığı sırada kar yığınlarının altında oluşan doğal su tünelinden geçmeye çalıştığı esnada sıkıştı.
Durumu fark eden Geniş, ineğini kar kütleleri arasındaki su tünelinden kurtarmak için çalışma başlattı. Akarsuyun üzerindeki kar yığınlarını kırarak yol açan Geniş, ineğini kurtardı.
