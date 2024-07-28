Kars'ta iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda M.B, E.B'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan E.B, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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