Kars'ta silahlı kavgada 8 kişi yaralandı, 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta silahlı kavgada 8 kişi yaralandı, 8 zanlı tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Olaya karışan 8 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 9 milimetre tabanca ve kuru sıkı tabanca ile 62 fişek ele geçirildi.

02.05.2024 14:59
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan'da ilçeye bağlı Denizgölü köyünde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada K.T, İ.T, M.S, Ü.K, H.T, H.K, S.K. ve Y.D. yaralandı.

Olaya karışanların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 9 milimetre tabanca ve kuru sıkı tabanca, 62 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.K, F.K, İ.K, N.K, S.K, E.K, S.K. ile H.K. tutuklandı.

Kaynak: AA

Kağızman, Kavga, Kars, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta silahlı kavgada 8 kişi yaralandı, 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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