Kars'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kars\'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kars'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kente özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlikte, 170 yöresel yemek sergilendi. Vali Polat, yemeklerin tanıtımı için talimat verdi.

23.05.2024 17:10
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Kars'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kente özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen hafta çerçevesinde, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde "Asırlık Tariflerle Kars Mutfağı Yemek Sergisi"nde kentte yöreye özgü tespit edilen 170 yemek hazırlanarak tanıtımı yapıldı.

Vali Ziya Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, aşçılar ve davetliler tarafından kurdele kesimiyle açılışı yapılan yemek sergisine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kars'ın yemekleri hakkında bilgi alan Vali Polat, bunların bir kısmının bilinmediğini dile getirerek, tanıtımının yapılması için talimat verdi.

İl Müdürü Çetin de sergide tamamen bölgeye has yöresel ve doğal ürünlerden oluşan bir Kars mutfağı oluşturduklarını söyledi.

Sergide, kaz eti, evelik çorbası, hürre, hokkiri, ekmek aşı, fırında kaz, kaysafa, kaz yahnisi, piti, ekşili et, kaz ciğeri, ısırgan böreği, lalanga, kete, sarı balık, kavılca gibi yöresel yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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