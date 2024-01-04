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Kars'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kars'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, bir apart evde yapılan aramada 61,37 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklanırken, diğer 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kars\'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı
04.01.2024 - 18:43,
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Kars'ta bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir apart eve düzenlenen operasyonda, 4 parça halinde 61,37 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İ.C.D. tutuklandı, 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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