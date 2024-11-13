Kars\'ta Uyuşturucu Tüccarı Tutuklandı

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Kars'ta ayakkabı tabanına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polisler, İran'dan kente giriş yaptığı tespit edilen şüpheli Sadegy Yasamı'yı (29) seyahat ettiği otobüsten indirdi.

Üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanmış 61 parça halinde 369,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadegy Yasamı tutuklandı.