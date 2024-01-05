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Kars'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı

KARS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 TIR ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza, Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Kars\'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı
05.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:29
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KARS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 TIR ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Gece yağan kar yüzünden kayganlaşan yolda kayan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Bir başka yolcu otobüsü de kayarak önündeki otobüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs şoförü, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kars Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız vefat etmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA
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