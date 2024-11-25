Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle bina çatıları, bahçeler ve sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

İlçedeki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Geçidi kullanan sürücüler, karlı yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Semih Cengiz, AA muhabirine, karın yağmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Kar yağışı aralıklarla yağmaya başladı. İnşallah bu bereket getirir." dedi.

Ardahan

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, bazı yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.

Kar yağışı Göle ilçesinde de etkisini göstermeye başladı.