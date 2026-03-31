Kars ve Ardahan\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Birkaç gündür aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Kars ve Ardahan'da, ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kars İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Sarıkamış Keklik Vadisi bölgesi ile Asboğa, Bozat, Handere köyü yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Hanak ile Damal arasındaki bölge kar yağışıyla beyaza büründü. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi'nde başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.