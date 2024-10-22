Karşılıksız Çekler Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Karşılıksız Çekler Ekonomiyi Tehdit Ediyor

CHP'li Ateş, karşılıksız çeklerin artışıyla ilgili uyarılarda bulundu, ekonomik sorunlar büyüyor.

22.10.2024 11:09
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, yılın dokuz ayında bankalara ibraz edildikleri anda karşılıksız işlemi yapılan çek tutarındaki artışa dikkati çekerek, "Çeklerini tahsil edemeyen şirketler, borçlarını ödeyemez hale gelebilir ve iflas riski ile karşı karşıya kalır. Bu da işsizliğin artmasına ve ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Ekonomi yönetimi bu sorunu ciddiyetle ele almalı" dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, yaptığı yazılı açımkamada, yılın dokuz ayında bankalara ibraz edildikleri anda karşılıksız işlemi yapılan çek tutarındaki artışa dikkati çekti.

Ateş, "2023 yılının Ocak- Eylül ayında karşılıksız çek tutarı 35 milyar 631 milyon lirayken, yılın dokuz ayında 122 milyar 902 milyona çıktı. Yüzde 245 oranında çok ciddi bir artış var. Sanayiden sonra ticaret de alarm veriyor" dedi. Yüksek faizden bunalan işletmelerin karşılıksız çeklerle daha da zor duruma düşebileceğini ifade eden Ateş, "Karşılıksız çekler domino etkisi yaratabilir. Geçen yılın ilk dokuz ayında 104 bin olan karşılıksız çek adedi, bu yıl daha ilk dokuz ayda 197 bini aştı. Ekonomi tel tel dökülüyor" ifadesini kullandı.

Kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Türkiye'de ticaret yapmanın giderek zorlaştığı uyarısında bulunan Ateş, şöyle devam etti:

"Domino etkisi ortaya çıkmadan karşılıksız çek sorununa çözüm bulunmalı"

"Yüksek faiz işletmeleri nefes alamaz hale getirdi. Krediye erişim imkansız. Bu sene bir de karşılıksız çek sorunu artmaya başladı. Geçen yılın tamamında karşılıksız çek tutarı 57 milyar lira iken, bu yılın ilk dokuz ayında bu rakam 122 milyar lirayı aştı. Kar topu iken müdahale edilmezse, bu sorunun çığa dönüşme tehlikesi var. Bir an önce ticareti rahatlatacak adımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Domino etkisi ortaya çıkmadan karşılıksız çek sorununa çözüm bulunmalı. Ekonomiye güven zaten pamuk ipliğine bağlı. Karşılıksız çekler, ticari ilişkilerde güven kaybına neden olur. İşletmeler, ticarette daha temkinli davranır, bu da ticaret hacminin düşmesine yol açar. Karşılıksız çeklerin artışı, piyasadaki nakit akışını olumsuz etkiler. İşletmeler, ödemelerini zamanında alamadığında likidite krizi yaşar ve borçlarını ödeyemez. Çeklerini tahsil edemeyen şirketler, borçlarını ödeyemez hale gelebilir ve iflas riski ile karşı karşıya kalır. Bu da işsizliğin artmasına ve ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir. Ekonomi yönetimi bu sorunu ciddiyetle ele almalı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşılıksız Çekler Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika

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