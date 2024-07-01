Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni ziyaret ederek mevcut şartlar hakkında bilgi aldı ve iyileştirmeler için çalışacaklarını söyledi. Başkan Ünsal, veterinerlik hizmetlerinde iddialı olduklarını belirtti.

01.07.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal mevcut şartlar hakkında bilgi aldı, iyileştirmeler için çalışacaklarını söyledi. Başkan Ünsal "Belediye olarak veterinerlik hizmetlerinde iddialıyız. Bu alandaki çalışmalarımızı ve bakımevimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçen ay gündeme gelen ve sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifi üzerine akademisyenler, hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyerek, yol haritasını belirledi. Çalıştayın ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde bulunan sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, kısırlaştırma, sahiplendirme gibi önemli alanlara yönelik kararlar hayata geçirilmeye başlandı. Belediye ilk adım olarak gönüllülere yönelik Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal sağlık hizmeti, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi hayati adımların atıldığı Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ne de bir ziyarette bulunarak yerinde incelemeler yaptı. Başkan Ünsal, 3 dönüm alan üzerinde kurulu merkezde köpek bakım odaları, muayene odaları, ameliyathane, veteriner hekim odası, kayıt odası, gözlem odası ve barınakları tek tek gezdi.

"Veterinerlik hizmetlerinde iddialıyız"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"Can dostlarımızla hayatı paylaşıyoruz. Onların yaşam şartlarını iyileştirmek bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu durum hem onları hem de toplum sağlığını ilgilendiriyor. Yakın zamanda geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdik ve çok önemli sonuçlar aldık. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan yanımızda olduğunu bildirdi. İzmir Ticaret Odası ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de finansal anlamda desteklerini açıkladılar. Gönüllülere yönelik eğitimlerimize hiç zaman kaybetmeden başladık. En önemli adımlardan biri olarak belediyemiz bünyesindeki bakımevinin de şartlarını iyileştirmek istiyoruz. Veterinerlik hizmetlerinde iddialıyız. Bir ilçe belediyesi olarak yıllık 7000 kısırlaştırma sayısına ulaşıyoruz. Tüm ilçe belediyeleri bu sayıya ulaşsa yılda 200 binden fazla hayvan kısırlaştırılmış olur."

"Kapasiteyi artırmak istiyoruz"

Ünsal "Biz tüm imkanlarımızla yıl boyunca önemli hizmetler veriyoruz. Kapasiteyi artırmak hem personel sayısı hem de fiziki şartlarla doğrudan ilgili. O nedenle neler yapabileceğimizi konuşmak üzere Örnekköy Geçici Köpek Bakımevimizde incelemelerde bulunduk. Burada hali hazırda onlarca köpeğe ev sahipliği yapıyoruz. Sokakta hayatta kalması zor olan can dostlarımız buradalar. Kısırlaştırdığımız kedi ve köpeklerin de burada bir süre bakım hizmeti alması gerekiyor. Onların da barındığı ortamların kapasitesini artırmak gerekiyor. Olabilecek en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Örnekköy, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:11:15. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement