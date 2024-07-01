Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni Ziyaret Etti

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(İZMİR)- Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ni ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal mevcut şartlar hakkında bilgi aldı, iyileştirmeler için çalışacaklarını söyledi. Başkan Ünsal "Belediye olarak veterinerlik hizmetlerinde iddialıyız. Bu alandaki çalışmalarımızı ve bakımevimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçen ay gündeme gelen ve sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifi üzerine akademisyenler, hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyerek, yol haritasını belirledi. Çalıştayın ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde bulunan sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, kısırlaştırma, sahiplendirme gibi önemli alanlara yönelik kararlar hayata geçirilmeye başlandı. Belediye ilk adım olarak gönüllülere yönelik Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal sağlık hizmeti, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi hayati adımların atıldığı Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi'ne de bir ziyarette bulunarak yerinde incelemeler yaptı. Başkan Ünsal, 3 dönüm alan üzerinde kurulu merkezde köpek bakım odaları, muayene odaları, ameliyathane, veteriner hekim odası, kayıt odası, gözlem odası ve barınakları tek tek gezdi.

"Veterinerlik hizmetlerinde iddialıyız"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"Can dostlarımızla hayatı paylaşıyoruz. Onların yaşam şartlarını iyileştirmek bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu durum hem onları hem de toplum sağlığını ilgilendiriyor. Yakın zamanda geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdik ve çok önemli sonuçlar aldık. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan yanımızda olduğunu bildirdi. İzmir Ticaret Odası ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de finansal anlamda desteklerini açıkladılar. Gönüllülere yönelik eğitimlerimize hiç zaman kaybetmeden başladık. En önemli adımlardan biri olarak belediyemiz bünyesindeki bakımevinin de şartlarını iyileştirmek istiyoruz. Veterinerlik hizmetlerinde iddialıyız. Bir ilçe belediyesi olarak yıllık 7000 kısırlaştırma sayısına ulaşıyoruz. Tüm ilçe belediyeleri bu sayıya ulaşsa yılda 200 binden fazla hayvan kısırlaştırılmış olur."

"Kapasiteyi artırmak istiyoruz"

Ünsal "Biz tüm imkanlarımızla yıl boyunca önemli hizmetler veriyoruz. Kapasiteyi artırmak hem personel sayısı hem de fiziki şartlarla doğrudan ilgili. O nedenle neler yapabileceğimizi konuşmak üzere Örnekköy Geçici Köpek Bakımevimizde incelemelerde bulunduk. Burada hali hazırda onlarca köpeğe ev sahipliği yapıyoruz. Sokakta hayatta kalması zor olan can dostlarımız buradalar. Kısırlaştırdığımız kedi ve köpeklerin de burada bir süre bakım hizmeti alması gerekiyor. Onların da barındığı ortamların kapasitesini artırmak gerekiyor. Olabilecek en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.