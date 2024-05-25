Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Öğrencileri Spor Şenliğinde Gurur Kaynağı Oldu - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Öğrencileri Spor Şenliğinde Gurur Kaynağı Oldu

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Ege Üniversitesi'nin düzenlediği '3. Yaş Üniversiteleri 1. Spor Şenliği'nde başarılı performans sergileyerek toplam 8 madalya kazandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, öğrencileri kutlayarak yaşama sevinçleri, azim ve cesaretlerinden dolayı gurur duyduklarını belirtti.

25.05.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Ege Üniversitesi'nin düzenlediği '3. Yaş Üniversiteleri 1. Spor Şenliği'ndeki performanslarıyla gurur kaynağı oldu. Toplam 8 madalya kazanan çınarları tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çınarlarımızı; madalyadan çok daha değerli olan yaşama sevinçleri, azim ve cesaretlerinden dolayı yürekten kutluyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi; Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen '3. Yaş Üniversiteleri 1. Spor Şenliği'ne katıldı. Şenlikte, Karşıyaka ile birlikte Ege 3. Yaş Üniversitesi ve Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi'nin öğrencileri de yer aldı. 22-23-24 Mayıs günlerinde Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon kapsamında masa tenisi, 1000m yürüyüş, gülle atma, 4 x 50m bayrak yarışı ve bocce karşılaşmaları yapıldı, eğitici oyunlar oynandı.

Kürsü sevinci

Üç gün süren şenlikte başarılı performanslar sergileyen 60 yaş ve üzeri Karşıyakalı öğrenciler, toplam 8 kez kürsü sevinci yaşadı. Kendi kategorilerinde; yürüyüş dalında Ali Şanlı ve Ümit Türknas birinci, Işık Koyunkaya ikinci, Süleyman Boz üçüncü oldu. Ümit Türknas gülle atmada birinci olurken, Ayşe Yıldırım masa tenisinde ikincilik madalyası kazandı. Takım halinde yapılan bocce karşılaşmalarında da Ali Levent Türkay, Işık Koyunkaya ve Ümit Türknas birinci, Verda Cahide Mutlu, Ali Şanlı, Alpaslan Arıkan ikinci olarak madalya sevincini paylaştı. Ödüller, şenlik sonunda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

"Gurur duyduk"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal  ise elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin şunları söyledi:

"Karşıyaka'nın çınarlarıyla bir kez daha gurur duyduk. 3. Yaş Üniversiteleri; sağlıklı, aktif ve mutlu yaşlanmaya dair farkındalık yaratan çok önemli bir proje. Biz de Türkiye'de ilçe belediyeleri ölçeğinde ilk olan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde 'hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim' programıyla 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu projeye dahil olan öğrencilerimizin mutluluğu bizler için çok kıymetli. İzmir genelinde 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında bulunan tüm öğrencileri buluşturan 1. Spor Şenliği'nde de bizleri en güzel şekilde temsil ettiler. Madalyadan çok daha değerli olan yaşama sevinçleri, azim ve cesaretlerinden dolayı her bir çınarımızla gurur duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizi, şenliğe emek veren ve katılan herkesi yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Öğrencileri Spor Şenliğinde Gurur Kaynağı Oldu - Son Dakika

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