Karşıyaka Belediyesi'nden Sağlıklı Kentleşme İçin Protokol - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Sağlıklı Kentleşme İçin Protokol

Karşıyaka Belediyesi\'nden Sağlıklı Kentleşme İçin Protokol

Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma hedefiyle TMMOB'ye bağlı üç meslek odası ile protokol imzaladı. Bu iş birlikleri sayesinde kentleşme sürecinde bilimsel ve teknik destek sağlanacak.

24.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma hedefiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı üç meslek odası ile mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolü imzaladı. Peyzaj Mimarları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İzmir şubelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Meslek odalarımızın değerli iş birlikleri, daha sağlıklı bir kent hedefimize önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal; Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tuğba Yıldırım ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Önalan ile mesleki denetim ve teknik iş birliği protokollerine imza attı. Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma hedefi doğrultusunda Karşıyaka Belediyesi ile bir araya gelen odalar, meslek alanlarıyla ilgili proje ve işlemlerin bilimsel teknik esaslara, kural ve standartlara uygun şekilde yürütülmesi için destekçi olacak.

Hedef: Sağlıklı kentleşme

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ile imzalanan protokol çerçevesinde; inşa edilecek yapılar için yapı ruhsatı işlemleri sırasında Karşıyaka Belediyesi, peyzaj mimarı tarafından çizilmiş peyzaj projesi talep edecek. Çizilen projenin uygulaması yerinde denetlenecek. Bu sayede Karşıyaka'nın sağlıklı kentleşmesi ve nitelikli yapılaşması sağlanacak.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yapılan protokolle de toplumun doğa kaynaklı afetlerin etkilerinden korunması, sağlıklı kentleşme için gerekli jeoloji mühendisliği hizmetlerinin; ilgili mevzuatlara, mesleki kurallara, bilimsel ve teknik esaslara uygun olarak yerine getirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'yle imzalanan protokol ise yine iki kurum arasında teknik iş birliği sağlayacak. İlçede yeni yapı inşa edilecek parsel ile komşu parsellerin mevcut mülkiyet haklarının korunmasını, yeni mülkiyet ve kullanma haklarının imar, tapu ve kadastro mevzuatlarına uygun şekilde kurulması için ortak faaliyetler yürütülecek.

"Kentimizin geleceğine değerli katkılar sunacaklarına inanıyorum"

İlçenin geleceği için çok değerli iş birliklerine imza attıklarını söyleyen Başkan Yıldız Ünsal, şunları kaydetti:

"Hızla gelişen ve dönüşen kentlerimizde yeni yapılan bina ve yerleşim birimi sayısı her yıl ciddi şekilde artıyor. Bu tabloda sağlıklı kentleşmenin ve nitelikli yeşil alan yönetiminin sağlanması; kültürel, tarihi, doğal çevrenin ve ekolojik değerlerin korunması büyük önem taşıyor. Karşıyaka Belediyesi olarak, meslek odaları ile kurduğumuz iş birlikleri sayesinde, bu yoldaki hizmetlerimizi çok daha etkin ve verimli hale getireceğiz. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Önalan'a, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş'a, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tuğba Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Mesleki ve bilimsel yetkinlikleriyle kentimizin geleceğine değerli katkılar sunacaklarına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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