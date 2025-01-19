Karşıyaka Belediyesi\'nden Yarıyıl Tatiline Özel Etkinlikler

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü ile Planetaryum'da çeşitli etkinlikler hazırladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tüm çocuklarımızı renkli ve öğretici etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Yarıyıl tatiline özel etkinlik programı hazırlayan Karşıyaka Belediyesi, tatil boyunca Karşıyaka Belediyesi, Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü ile Planetaryum'da, çocukların hayal güçlerini ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla atölye çalışmaları ve film gösterimleri düzenleyecek.

2 Şubat'a kadar sürecek

Yalı Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü'nde yarıyıl tatiline denk gelen 18 Ocak-2 Şubat tarihlerinde her gün pek çok başlıkta atölye yapılacak. 4-7 yaş grubu çocuklara yönelik "Vücudumuzu Tanıyalım", "Dino Kaşifler", "Şirin Dinozorlar", "Vahşi Yaşam", "Başkalaşım" ve "Renklere Yolculuk" atölyeleri düzenlenecek. 8-12 yaş grubuna yönelik ise "Bez Çanta", "Rüzgar Enerjisi", "Çılgın Küpler", "Uçan Makineler", "Gök Cisimlerinin Dansı" ve "Takı Tasarım" atölyeleri yapılacak. Alanında uzman eğitimcilerin kontrolünde, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında çocuklar eğlenerek öğrenecek.

Kampüs içinde yer alan ve Ege Bölgesi'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan Planetaryum'da da tatile özel filmler gösterilecek. "Dünyadan Evrene", "Çocuklar İçin Güneş Sistemi", "Astralis", "Sıcak ve Enerjik Evren", "Işık ile Yolculuk", "Kozmik", "Ağaçların Yaşamı", "Işık Krallığı" ve "Güneşin Ötesine" filmleri gün boyunca çocuklarla buluşacak. Atölye programları ve film gösterimleri hakkında bilgi almak isteyenler 0232 324 63 43 numaralı hattan Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü'ne ulaşabilir.

Neşeli Hareketler kış okulu

Öte yandan, 6-12 yaş arası çocuklara yönelik Neşeli Hareketler Kış Okulu programında, yoga, zumba ve eğitsel drama etkinlikleri alanında uzman eğitmenlerin kontrolünde yapılacak, kış okulunda çeşitli spor parkurları da yer alacak. İki grup halinde katılımcılarını konuk edecek kış okulu, Mavibahçe Alışveriş Merkezi A1 Eğitim Odası'nda düzenlenecek.

Bilim ve eğlence bir arada

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın tatil dönemini dolu dolu geçirmelerini sağlamak için farklı alanlarda atölyeler ve film gösterimleri hazırladık. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştirecek ve eğlenceyi bilimle buluşturacak bu etkinlikler, onların geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına katkı sağlayacak. Tüm çocuklarımıza keyifli ve sağlıklı tatiller diliyor, Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsümüze bekliyorum" diye konuştu.