Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları'nı Başlatıyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından 17 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları 23 Haziran'da başlıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Her yaştan vatandaşlarımızı sporla buluşturmayı hedefliyor, özellikle de çocuk ve gençlerimiz için en nitelikli olanakları yaratmaya devam ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençler için geleneksel hale getirdiği "Yaz Spor Okulları"nı bu yıl da hayata geçiriyor. 23 Haziran'da açılacak kurslar 15 farklı branşta, uzman eğitmenler eşliğinde, belediyeye ait modern spor tesislerinde gerçekleştirilecek.

Voleybol ve bale kurslarına Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu; atletizme Semra Aksu Atletizm Parkı; temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik ve okçuluğa 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Yüzme dersleri Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda, kano dersleri ise Tahir Secder Akıncı Deniz Kanosu Eğitim Merkezi'nde verilecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde jimnastik ve judo eğitimleri gerçekleştirilirken; basketbol kursları ise Muharrem Candaş Spor Salonu'nda düzenlenecek. Bocce eğitimleri Bostanlı Park Cafe'de; yoga, pilates, zumba ve aikido ise çeşitli yaş gruplarına yönelik olarak farklı salonlarda sunulacak.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler bu tesisleri arayarak iletişime geçebilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Karşıyaka'da sporu sadece fiziksel gelişimin değil, aynı zamanda sağlıklı bir toplumun temel yapı taşı olarak görüyoruz. Her yaştan vatandaşlarımıza spor yaptırmayı hedefliyoruz. Yaz Spor Okulları ile de çocuklarımıza sporla tanışma, yeni arkadaşlıklar kurma ve disiplin kazanma fırsatı sunuyoruz. Özgüvenli, dayanışmacı ve aktif bireyler yetişmesine katkı sunmayı ve gençlerin yaz tatillerini nitelikli aktivitelerle geçirmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm gençleri Yaz Spor Okullarımıza bekliyorum."