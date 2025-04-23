Karşıyaka'da 23 Nisan Coşkusu: Çocukların Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da 23 Nisan Coşkusu: Çocukların Bayramı Kutlandı

Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde büyük bir coşku yaşandı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, makamını ilkokul öğrencisi Eslem Tolan'a devretti. Etkinlikler, uçurtma şenliği gibi çeşitli faaliyetlerle çocukların yüzlerini güldürdü.

23.04.2025 12:16  Güncelleme: 12:46
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler büyük coşkuya sahne oldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da bu sabah makamını ilkokul öğrencisi Eslem Tolan'a devretti. Ünsal, "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğu bilinciyle, çocuklarımızın yüzündeki umut ışığını her zaman koruyacağız" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karşıyaka'da da büyük heyecan ve gururla kutlandı.

Başkan Ünsal, makamını devrettiği ve Avrupa ve Türkiye çapında satranç şampiyonlukları bulunan Eslem'i kutlayarak, çocuklara yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ünsal, küçük başkanın taleplerini de dinledi; ilçedeki okullara kitap dağıtılması ve satranç turnuvası düzenlenmesi gibi önerilerini en kısa zamanda yerine getireceklerini söyledi. Ardından Başkan Ünsal ve Eslem Tolan, Karşıyaka Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende, Ulu Önder ile mücadele arkadaşları sonsuz saygı ve minnetle anıldı.

Bayram programı kapsamında Bostanlı Sahili'nde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi. Can Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara 250 adet uçurtma dağıtıldı. Çocukların bayram coşkusuyla gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar, renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Ünsal, günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Çocuklarımız, ülkemizin yarınlarıdır. Karşıyaka Belediyesi olarak, onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri, özgürce düşünerek kendilerini geliştirebilecekleri bir şehir inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimi, kültürü ve sanatı destekleyen projelerle onların geleceğini şekillendirirken, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı günde, büyük bir minnetle Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna emek veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğu bilinciyle, çocuklarımızın yüzündeki umut ışığını her zaman koruyacağız. Karşıyaka'nın meydanlarında yükselen bu coşkuyla bir kez daha görüyoruz ki, Cumhuriyet'e bağlı, aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye ve daha aydınlık yarınlar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

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Kaynak: ANKA

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