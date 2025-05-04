Karşıyaka'da 36. Zübeyde Hanım Koşusu Düzenleniyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da 36. Zübeyde Hanım Koşusu Düzenleniyor

Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü vesilesiyle bu yıl 36'ncı kez Zübeyde Hanım Koşusu'nu düzenliyor. Katılımcılar, 11 Mayıs'ta Anayasa Meydanı'ndan başlayarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na koşacak. Başvurular 5 Mayıs'tan itibaren alınacak.

04.05.2025 15:02  Güncelleme: 16:25
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin Anneler Günü kapsamında geleneksel hale getirdiği Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl 36'ncı kez düzenlenecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Anneler Günü'nü kutlamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anmak üzere bu yıl 36'ncı kez düzenleyeceğimiz koşuya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu, 11 Mayıs Pazar günü, 36'ncı kez gerçekleştirilecek. Koşuya katılmak isteyen vatandaşlar 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren www.zubeydehanimkosusu.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Yarışmaya kayıt yaptıranlara verilecek koşu kitleri, 10 Mayıs Cumartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde teslim edilecek. Katılımcılar, Anayasa Meydanı'ndan başlayarak Cemal Gürsel Caddesi (Yalı Bulvarı), Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip edecek ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda koşuyu tamamlayacak. Koşunun yapıldığı güzergah, 11 Mayıs Pazar günü saat 08.30-09.50 arasında etap etap trafiğe kapatılacak. Koşu bitiminde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda anma töreni düzenlenecek ve ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek.

"Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan bu koşuda atılan her adım, hem annelerimize hem de Cumhuriyetimizin temel değerlerine duyulan saygının bir simgesidir. Bu koşuyla onun mirasına sahip çıkıyor, anneliği, fedakarlığı ve Cumhuriyet bilincini onurlandırıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaya davet ediyorum. Gelin, Karşıyaka sokaklarını sevgiyle, saygıyla ve gururla birlikte arşınlayalım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da 36. Zübeyde Hanım Koşusu Düzenleniyor - Son Dakika

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