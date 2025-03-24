Karşıyaka'da Anaokulu Öğrencileri Bostanda Üretimi Deneyimledi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Anaokulu Öğrencileri Bostanda Üretimi Deneyimledi

Karşıyaka Belediyesi Zühal-Yücel İzmirli ve Şebnem Tabak Anaokulu öğrencileri, doğayla iç içe bir gün geçirmek için Zübeyde Hanım Meyve Bahçesi ve Bostanı’nı ziyaret ederek, tarımsal üretim sürecine katıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Doğa dostu ve eğitici etkinliklerle çocuklarımızın gelişimine ve sürdürülebilir bir gelecek hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

24.03.2025 15:26  Güncelleme: 16:20
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Zühal-Yücel İzmirli ve Şebnem Tabak Anaokulu öğrencileri, doğayla iç içe bir gün geçirmek için Zübeyde Hanım Meyve Bahçesi ve Bostanı'nı ziyaret ederek, tarımsal üretim sürecine katıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğa dostu ve eğitici etkinliklerle çocuklarımızın gelişimine ve sürdürülebilir bir gelecek hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, bünyesinde bulunan anaokulu öğrencilerini sürdürülebilir tarımla tanıştırıyor. Kendine ait bostan alanı bulunan anaokullarında gerçekleştirilen üretim faaliyetlerine ek olarak, bostan alanı bulunmayan okulların öğrencileri için de Belediye'ye bağlı kent bostanına ziyaretler düzenleniyor. Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Tohum Merkezi'nden temin edilen yerel sebze ve meyve tohumları, mevsimine uygun olarak bostanda yetiştirilirken, alınan yeni tohumlar sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla yeniden tohum merkezinde saklanıyor.

Minik çiftçiler kendi fidelerini yetiştirecek

Zühal-Yücel İzmirli ve Şebnem Tabak Anaokulu öğrencileri, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bin 635 metrekarelik alan üzerinde kente kazandırılan Zübeyde Hanım Meyve Bahçesi ve Bostanı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere bostanda yetişen karnabahar, brokoli, marul, mor marul, bakla, lahana, kekik, biberiye ve lavanta bitkileri tanıtıldı. Tükettikleri gıdaların üretim süreçlerine ilişkin bilgi edinen minikler, meyve ve sebzelerin hangi koşullarda yetiştiğini gözlemleme şansı yakaladı. Eğitici etkinlik esnasında öğrenciler, tohumdan üretilen marul fidelerini toprakla buluşturdu.

Çocukların tarıma ilgisini artırmak amacıyla diktikleri fideler kendilerine hediye edilerek evlerinde büyütmeleri teşvik edildi. Anaokulu öğrencilerinin doğayla buluşmasını sağlayan bostan ziyaretleri ilerleyen günlerde de devam edecek. Ayrıca, yeterli bostan alanı bulunmayan anaokullarına da bostanda üretilen meyve ve sebzelerin dağıtılması planlanıyor.

"Toprakla bağ kuruyorlar"

Başkan Ünsal, konuya ilişkin olarak, "Üretmek, doğayla uyum içinde yaşamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek, kent yaşamında da mümkün. Çocuklarımızın erken yaşta bu bilinci kazanarak yetişmesini destekleyerek sürdürülebilir bir gelecek hedefine katkıda bulunuyoruz. Bostan ziyaretleriyle çocuklarımızın tarımı yakından tanımasını, sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini öğrenmesini sağlıyoruz. Toprakla bağ kuran çocuklar, doğaya karşı daha bilinçli ve sorumlu bireyler haline geliyor. Karşıyaka Belediyesi olarak gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Karşıyaka, Güncel, Tarım, Çevre, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Anaokulu Öğrencileri Bostanda Üretimi Deneyimledi - Son Dakika

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