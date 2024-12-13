Karşıyaka'da Deprem Sonrası Kentsel Dönüşüm Adımı: 700 Vatandaşa Tapu Dağıtıldı

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(İZMİR)- İzmir Depremi'nin büyük hasara uğrattığı ilçelerden Karşıyaka'da, yeni acıların yaşanmaması için önemli bir adım daha atıldı. Cumhuriyet Mahallesi 2. Etap'ta parselasyon planlarını tamamlayarak 700 vatandaşa tapularını dağıtan Karşıyaka Belediyesi, bölgede yıllardır özlemi duyulan kentsel dönüşümün önünü açtı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, Karşıyaka'da her vatandaşımızın sağlıklı ve modern konutlara sahip olması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Yüksek deprem riski altındaki İzmir'de yeni acıların yaşanmaması adına 'dirençli kent' mücadelesini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, dezavantajlı yerleşim bölgelerinden Cumhuriyet Mahallesi'nin dönüşümü için önemli bir eşiği daha aştı. Sosyal konutların yer aldığı 2. Etap için Karşıyaka Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nün hazırladığı 1912 numaralı parselasyon planı, Karşıyaka Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edildi ve 700 vatandaşa ait 534 bağımsız birimin tapusu, imar planı değişikliğine göre yeniden düzenlendi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın katılımıyla, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle, hak sahiplerine tapuları teslim edildi. Maddi yük altına girmeden evlerini yeniletme imkanına kavuşan vatandaşlar, törende bayram sevinci yaşadı.

"Sağlıklı konutlara kavuşmanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Cumhuriyet Mahallesi, küçük bir Anadolu… İlçemizin en eski mahallelerinden biri. Yıllar içinde çok sıkıntılar çektiğinizi biliyorum. Deprem gibi acı bir gerçeğimiz de var ne yazık ki. Yüksek risk altındayız. 30 Ekim'de yaşanan acıların tekrarlanmaması için güvenli konutlara ihtiyaç var. Sağlam evlerde yaşamak, çocuklarını huzur içinde büyütmek her vatandaşın hakkı. Bu anlayışla Karşıyaka Belediyesi, uzun yıllardır Cumhuriyet Mahallesi'ni yeniden planlamak için çaba gösteriyor. Tabii ki zor bir süreç. İtirazlar, davalar, iptaller derken bugünlere geldik. Artık maddi yük altına girmeden evlerinizi yapma fırsatına sahip olacaksınız. Bizler de haklarınızı korumaya devam edecek, sağlıklı konutlara kavuşmanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cumhuriyet Mahallesi'ne, Karşıyaka'mıza, tüm hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Her vatandaşın, hak ettiği gibi güvenle ve huzurla yaşayacağı bir kent hayaliyle, durmadan yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi. Karşıyaka Belediyesi Etüt Proje Müdürü Ali Nihat Kaya da konuşmasında sürece ilişkin teknik bilgiler verdi.

"Tek isteğimiz huzurla yaşamak"

Tapularını teslim alan hak sahibi vatandaşlar ise "Evlerimiz dökülüyordu. Yıllardır bugünü bekliyorduk. Belediyemiz sorunları çok güzel bir şekilde çözdü. Tapularımızı aldık, inşallah en kısa zamanda da inşaatları başlatırız. Tek isteğimiz; sağlam evlerde güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabilmek. Belediyemizin, Başkanımızın sayesinde hayalimize kavuşacağız. Evleriyle, yeşil alanlarıyla, parklarıyla güzel bir mahallemiz olacak. Bizlere bu sevinci yaşatan Karşıyaka Belediyesi'ne, Başkanımız Yıldız Ünsal'a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle mutluluklarını ifade etti.