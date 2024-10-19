İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu.
Mavişehir Mahallesi'nde Peynircioğlu Deresi'nde ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Rüstem Oğraş'a (65) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Karşıyaka'da Derede Ceset Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?