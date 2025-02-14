Karşıyaka'da Dünya Bisikletle İşe Gitme Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 'Dünya Bisikletle İşe Gitme Günü'nde sürüş etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İki tekerlekli ulaşımı benimseyen vatandaşlarımızı kutluyor, bisiklet dostu kent kimliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 'Dünya Bisikletle İşe Gitme Günü'ne özel sürüş etkinliği düzenledi. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü çalışanları ile Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) üyelerinin katıldığı buluşma, Bostanlı Vapur İskelesi'nden başladı. Erken saatlerde bir araya gelen katılımcılar, sahildeki bisiklet yolunu takip ederek Karşıyaka Vapur İskelesi'ne ulaştı. Sürüşü tamamlayanlara, "Çevreyi Düşünmeyen Kahraman Olamaz!" sloganıyla hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

"Karşıyakamızın bisiklet dostu kent kimliğini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çevremiz, kentimiz ve geleceğimiz için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı, sürüşümüze katılarak farkındalık yaratan bisiklet kullanıcılarına teşekkür ediyorum. Bisikleti sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda karbon ayak izimizi azaltmanın ve yaşanabilir bir çevre yaratmanın en etkili yollarından biri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımıza bir yandan bisiklet yolları, bisiklet park alanları gibi yapısal destekleri sunarken bir yandan da toplumda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Karşıyakamızın bisiklet dostu kent kimliğini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.