Karşıyaka\'da El Emeği Gece Pazarı Final Yaptı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından yaz boyunca her hafta Karşıyaka Çarşısı'nda düzenlenen 'El Emeği Gece Pazarı' final yaptı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Topluma değer katan kadınların, ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif şekilde var olmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Üreten kadınları desteklemek ve kent yaşamına renk katmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl başlatılan El Emeği Gece Pazarı, son kez vatandaşlarla buluştu. Temmuz ayından bu yana her perşembe günü Karşıyaka Vapur İskelesi'nin karşısındaki Hergele Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda, toplam 160 girişimci kadın stant açtı. Başvurular arasından kura ile belirlenen stant sahipleri; takı, dekoratif obje, çanta ve giysi gibi çeşitli el emeği ürünlerini satışa sundu. 40 tezgah için çekilen kura her ay tekrarlanarak daha çok kadının pazara katılması sağlandı.

Pazarda stant açan kadın girişimciler için JCI İzmir: Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'nin organizasyonu İş'te Dijital Kadınlar iş birliğinde eğitim gerçekleştirildi. İki saatlik eğitimde, kadın girişimcilerin özellikle dijital pazarlama ve çevrim içi satış alanında yeni stratejiler geliştirmesine katkı sunmak için yapay zekanın kullanımına ilişkin bilgiler verildi.

"Kadınların, ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif şekilde var olmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz 'Gece Pazarı' 4 ay boyunca büyük bir ilgiyle devam etti. Bu keyifli organizasyon ile hem yaz akşamlarında kent yaşamına renk kattık hem üreten kadınlara el emeklerini kazanca dönüştürme imkanı sunduk. Pazarımıza katılan üreticilerimize ve organizasyonumuzu ilgiyle takip eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Topluma değer katan kadınların, ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif şekilde var olmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.