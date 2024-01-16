İzmir\'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya operasyon

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerin adreslerine Polis Özel Harekat (PÖH) desteği ile operasyon yapıldı. Operasyonda, olaya karıştığı ileri sürülen 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltı sayısı 8'e yükselirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 14 Ocak saat 14.00 sıralarında Örnekköy Pazaryeri'nde, kız kaçırma meselesi nedeniyle 16 yaşındaki H.U. ve kız tarafı arasında yaşanan silahlı kavga ile ilgili başlatılan soruşturmayı genişletti. Şüpheli H.U.'nun gözaltına alındığı olayda yaralanan 4 kişi, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu. Polis ekipleri soruşturma kapsamında olaya karışan 7 kişinin kimliği belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 7 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Polisi (PÖH) ekipleri ile yapılan operasyonda, silahlı kavgaya karıştığı saptanan 7 şüpheli daha yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 37 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ayrıca olayın gerçekleştiği sokakta çatışmada kullanıldığı değerlendirilen 2 tüfek de polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan H.U. ile olaya karıştığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.