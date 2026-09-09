Karşıyaka’da "Mavi Kapak" seferberliği devam ediyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Mavi Kapak" projesi, devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar toplanan 2 tonu aşkın plastik kapak ile dördüncü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim edildi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kampanyamıza omuz vererek plastik kapakları umuda dönüştüren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan Karşıyaka Belediyesi'nin yeniden başlattığı "Mavi Kapak" projesinde 2 tonu aşkın plastik kapak toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan kapaklar sayesinde temin edilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldi. Proje kapsamında temin edilen sandalyelerden dördüncüsü, Tersane Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki bir vatandaşa teslim edildi. Kalan son tekerlekli sandalyenin de en kısa sürede ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırılması planlanıyor.

DOĞA KORUNUYOR, FARKINDALIK ARTIYOR

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında her bir ton kapak karşılığında ihtiyaç sahibi iki vatandaşa tekerlekli sandalye temin ediliyor. Kültür merkezleri, mahalle merkezleri ve muhtarlıklar gibi ilçe genelindeki farklı noktalarda bulunan toplama kutularına bırakılan her kapak, engelli bireyler için umuda dönüşüyor. Sadece mavi değil, her renkten plastik şişe ve damacana kapaklarının kabul edildiği kampanya ile hem doğa korunuyor hem de toplumsal farkındalık artırılıyor.

"PLASTİK KAPAKLAR UMUDA DÖNÜŞTÜ"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yeniden başlattığımız Mavi Kapak projesi sınırları aştı. İzmir'in dört bir yanından gelen katkılarla dalga dalga büyüdü ve bugüne kadar 2 tonu aşkın plastik kapağı geri dönüşüme kazandırdık. Topladığımız bu kapaklarla dördüncü tekerlekli sandalyemizi de ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 100 ayrı noktadaki toplama kutularımızla, okullarımızın ve muhtarlıklarımızın özverili katkılarıyla bu dayanışma ağını her geçen gün büyütüyoruz. Plastik kapakları umuda ve engelsiz bir yaşama dönüştüren herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.