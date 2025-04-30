Karşıyaka'da Orman Yangını Sonrası Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Orman Yangını Sonrası Fidan Dikim Etkinliği

Karşıyaka Belediyesi, geçen yıl yaşanan büyük İzmir yangınının ardından doğayı yeniden yeşertmek amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. 2200 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu, etkinliğe katılan halk geleceğe umutla bakmanın önemine vurgu yaptı.

30.04.2025 11:35  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen büyük İzmir yangınının ilçede yarattığı tahribatın izini silmek için çeşitli çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, fidan dikim etkinliği düzenledi. Mavişehir Rotary Kulübü ve 1912 Karşıyaka Derneği'nin bağışladığı zeytin fidanları Mustafa Kemal Mahallesi'nde toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "El birliğiyle toprağa ektiğimiz her fidan, Karşıyaka'nın yarınlarına umut olacak" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İzmir'i derinden etkileyen büyük orman yangınının ardından doğaya nefes aldırmak ve ilçedeki yeşil alanları artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle, Mavişehir Rotary Kulübü ve 1912 Karşıyaka Derneği'nin gönüllüler aracılığıyla bağışladığı 2200 zeytin fidanının bir kısmı toprakla buluşturuldu. Yüksek Vadi Evleri'nin yakınındaki yeşil alanda düzenlenen etkinlikte Karşıyakalı vatandaşlar da doğanın yeniden yeşertilmesine katkı sunmak için fidan dikti, can suyunu verdi. Zeytin fidanlarının kalan kısmı ise kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretime katkı sunmak amacıyla Yamanlar ve Sancaklı köylerinde yaşayan yurttaşlara dağıtıldı.

"Umutlarımızla büyüyecekler"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımıza bir gelecek bırakacaksak doğayı korumak en büyük görevimiz. Bugün burada diktiğimiz her fidan, doğanın bize sunduğu hediyeyi koruma ve onu sonraki nesillere aktarma sözümüzün bir parçasıdır. Bu anlamlı etkinlik dayanışmanın, çevreye olan duyarlılığın ve gelecek nesillere duyduğumuz sevginin en güzel örneği. Bu güzel işbirliği için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dikilen her fidanın, yeşeren umutlarımızla birlikte büyümesini diliyorum" diye konuştu.

Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Aysel Yaman, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanların gelecek nesillere kalması, geleceğin Karşıyakasına katkı sunması bizler için çok önemli. O nedenle zeytin olmasını istedik. 1912 Karşıyaka Derneği'ne, destek veren tüm gönüllülere, bize bu imkanı sağladığı için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Yıldız Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Mustafa Karluk ise "Ağustos ayının kötü günlerini hep birlikte yaşadık, yüreklerimiz yandı. El birliğiyle yaralarımızı sarmaya, doğamızı yeniden yeşertmeye çalışıyoruz. Bu büyük dayanışmaya katkı koyan Mavişehir Rotary Kulübü'ne, dernek gönüllülerimize ve sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Karşıyaka, Zeytin, Güncel, İzmir, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Orman Yangını Sonrası Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:24:09. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Orman Yangını Sonrası Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.