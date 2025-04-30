Karşıyaka'da Orman Yangını Sonrası Fidan Dikim Etkinliği

(İZMİR)- Geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen büyük İzmir yangınının ilçede yarattığı tahribatın izini silmek için çeşitli çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, fidan dikim etkinliği düzenledi. Mavişehir Rotary Kulübü ve 1912 Karşıyaka Derneği'nin bağışladığı zeytin fidanları Mustafa Kemal Mahallesi'nde toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "El birliğiyle toprağa ektiğimiz her fidan, Karşıyaka'nın yarınlarına umut olacak" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İzmir'i derinden etkileyen büyük orman yangınının ardından doğaya nefes aldırmak ve ilçedeki yeşil alanları artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğiyle, Mavişehir Rotary Kulübü ve 1912 Karşıyaka Derneği'nin gönüllüler aracılığıyla bağışladığı 2200 zeytin fidanının bir kısmı toprakla buluşturuldu. Yüksek Vadi Evleri'nin yakınındaki yeşil alanda düzenlenen etkinlikte Karşıyakalı vatandaşlar da doğanın yeniden yeşertilmesine katkı sunmak için fidan dikti, can suyunu verdi. Zeytin fidanlarının kalan kısmı ise kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretime katkı sunmak amacıyla Yamanlar ve Sancaklı köylerinde yaşayan yurttaşlara dağıtıldı.

"Umutlarımızla büyüyecekler"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımıza bir gelecek bırakacaksak doğayı korumak en büyük görevimiz. Bugün burada diktiğimiz her fidan, doğanın bize sunduğu hediyeyi koruma ve onu sonraki nesillere aktarma sözümüzün bir parçasıdır. Bu anlamlı etkinlik dayanışmanın, çevreye olan duyarlılığın ve gelecek nesillere duyduğumuz sevginin en güzel örneği. Bu güzel işbirliği için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dikilen her fidanın, yeşeren umutlarımızla birlikte büyümesini diliyorum" diye konuştu.

Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Aysel Yaman, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanların gelecek nesillere kalması, geleceğin Karşıyakasına katkı sunması bizler için çok önemli. O nedenle zeytin olmasını istedik. 1912 Karşıyaka Derneği'ne, destek veren tüm gönüllülere, bize bu imkanı sağladığı için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Yıldız Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Mustafa Karluk ise "Ağustos ayının kötü günlerini hep birlikte yaşadık, yüreklerimiz yandı. El birliğiyle yaralarımızı sarmaya, doğamızı yeniden yeşertmeye çalışıyoruz. Bu büyük dayanışmaya katkı koyan Mavişehir Rotary Kulübü'ne, dernek gönüllülerimize ve sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.