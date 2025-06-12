Karşıyaka'da Trafiğe Kapalı Alanlarda Sıkı Denetim

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, trafiğe kapalı alanlarda motorlu araç kullanımını önlemek amacıyla denetim çalışmalarına hız verdi. Bu yılın ilk 5 ayında, Çarşı başta olmak üzere, yayalaştırılmış bölgelere park edilen 700 motosiklet ve araç hakkında cezai işlem uygulandı. Yasaklı alanlardaki elektrikli scooterlar toplandı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kentimizin huzurunu ve halkımızın güvenliğini riske atan kural ihlallerine geçit vermeyeceğiz" dedi.

Kent içinde yaya ulaşımını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, trafiğe kapalı alanlara giren motorlu araçlara karşı sıkı denetimler gerçekleştiriyor. 2025 yılının 5 ayını kapsayan süreçte, UKOME kararlarına aykırı olarak motorlu taşıt girişi yasaklı alanlara park edilen yaklaşık 700 motosiklet ve araç hakkında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, kamusal alanlarda kurallara özen göstermeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hedef güvenli ulaşım

Yoğun bir programla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karşıyaka Çarşısı'nın taşıt trafiğine kapatılan bölgelerinde denetim yaptı. Kemalpaşa Caddesi ile UKOME kararı ile yayalaştırılmış alanda gerçekleştirilen denetimlerde; park halinde bulunan elektrikli scooterlar için işlem yapıldı, 11 scooter faaliyetten men edildi. Kent içi ulaşımı yayalar için daha güvenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.

"Lütfen kurallara uyalım"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Zabıta ekiplerimiz, yaya güvenliğini sağlamak ve yaşam alanlarımızı herkes için daha erişilebilir hale getirmek için özveriyle çalışıyor. Kent yaşamının sağlıklı işlemesi için kamusal alanların düzenli ve kurallara uygun kullanımı büyük önem taşıyor. Özellikle yaya bölgelerinde araç ve scooter yoğunluğu hem güvenliği tehdit ediyor hem de çarşı kültürünü zedeliyor. Lütfen kurallara uyalım, kent düzenini koruyalım" diye konuştu.