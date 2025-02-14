İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, G.G. (57) idaresindeki 48 KP 708 plakalı otomobil, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki A.Ö.G'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Karşıyaka'da Yaşlı Adam Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
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