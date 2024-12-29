Karşıyaka'da Yeni Yıl Pazarı Coşkusu

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(İZMİR) - Yeni yıl Pazarı Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nı şenlendirdi. El emeği hediyelik eşya çeşitlerinin satıldığı pazar, 31 Aralık akşamı sona erecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "2024'ü birlik ve beraberlik içerisinde uğurluyor, yeni yılı yeni umutlarla karşılıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Yeni Yıl Pazarı", bu sene de Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. 18 Aralık'ta kapılarını açan pazarda, 15 metrelik dev yeni yıl ağacı, yılbaşı temalı süslemeler, el emeği hediyelik eşya stantları, kiosklar ve fotoğraf çekim alanları ilgi gördü. Pazarda, Kent A.Ş. balkabağı çorbası, tarhana çorbası, sucuk ekmek, tarçınlı kurabiye, salep, makaron, kestane ve sıcak şaraptan oluşan özel menüsü sunuldu. Her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında konuklarını ağırlamaya devam eden Yeni Yıl Pazarı, 31 Aralık Salı akşamı sona erecek.

Kent Konseyi'nden yeni yıl dansı

Öte yandan; Karşıyaka Kent Konseyi de Zühtü Işıl Meydanı'nda yılbaşı kutlaması gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle Kent Konseyi Kültür, Sanat, Gelişim Projeleri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'Karşıyakamın Yeni Yıl Dansı' etkinliği kapsamında 1970 ve 80'ler temalı müzik dinletisi gerçekleştirildi, danslar edildi. Katılımcılar Yeni Yıl Pazarı kapsamında kurulan rengarenk stantlardan alışveriş yapma imkanı buldu. Yoğun bir katılıma sahne olan etkinlik boyunca eğlencenin tadını çıkaran Karşıyakalılar, yeni yıla dair umudu ve heyecanı paylaştı. Latin danslarının yanı sıra etkinliğin finalinde sergilenen zeybek gösterisi de vatandaşlardan tam not aldı.

"Dayanışma adına da çok kıymetli bir buluşma oldu"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Geleceğe dair umutları yeşerten yeni yıl ruhunu Karşıyakamızda büyük bir keyifle yaşıyor ve yaşatıyoruz. Geleneksel pazarımız bu yıl da çok sevildi; her yaştan Karşıyakalıları ve ilçemiz dışından gelen konuklarımızı mutlulukla ağırladık. Üreticilere el emeklerini kazanca dönüştürme imkanı sunan pazarımız, dayanışma adına da çok kıymetli bir buluşma oldu. Emek veren ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Son ana kadar bu coşkuyu sürdüreceğiz. 2024'ü birlik ve beraberlik içerisinde uğurlayacak, yeni yılı yeni umutlarla karşılayacağız" diye konuştu.