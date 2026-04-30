Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Koşusu İçin Geri Sayım Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 12:00  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından her Anneler Günü'nde geleneksel olarak düzenlenen Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl 37'nci kez gerçekleştirilecek. 10 Mayıs Pazar günü yapılacak koşuya katılmak isteyen vatandaşlar, 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar 'www.zubeydehanimkosusu.com' adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tüm vatandaşlarımızı Zübeyde Hanım Koşumuza bekliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin Anneler Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl 37'nci kez düzenlenecek. 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon için kontenjanlar sınırlı tutulurken, katılımcılar 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar 'www.zubeydehanimkosusu.com' adresi üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek. Kayıt yaptıran sporcuların koşu kitleri, 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında Mavibahçe Alışveriş Merkezi'nde kurulan stantlardan dağıtılacak.

Anıt mezarda ödül töreni

Refleks Plus, Veni Vidi Göz, Mavibahçe Alışveriş Merkezi ve Can Hastanesi'nin katkılarıyla düzenlenen 37'nci Zübeyde Hanım Koşusu, 10 Mayıs Pazar sabahı saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan start alacak. Cemal Gürsel Caddesi (Yalı Bulvarı), Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip edecek olan katılımcılar, yarışı Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda sonlandıracak. Koşu nedeniyle belirlenen güzergahtaki yollar, saat 08.30-09.50 arasında kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak.

Anıt mezarda düzenlenecek ödül töreniyle birlikte, Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım bir kez daha minnetle anılacak. Öte yandan, bitiş çizgisine evcil hayvanıyla ulaşan 5 katılımcı, Reflex Plus tarafından mama ile ödüllendirilecek.

"Bağlılığımızın en özel simgesi"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın tarihine, köklerine ve Cumhuriyet değerlerine olan sarsılmaz bağlılığının en güzel simgesi Zübeyde Hanım Koşumuzu bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Anneler Günü'nde, Atamızın bizlere en büyük emaneti olan Zübeyde Annemizin huzuruna büyük bir gururla koşacağız. Tüm vatandaşlarımızı koşumuza ve ardından gerçekleştireceğimiz ödül törenine bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 13:47:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.