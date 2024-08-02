Karşıyaka Kent Konseyi\'nde Yeni Yönetim Belirlendi

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(İZMİR)- Karşıyaka Kent Konseyi seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belli oldu. Tek aday olarak seçime giren Dilek Karcı, oy birliği ile başkan seçildi. Yürütme Kurulu'nda yer alan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Şimdi, Karşıyaka Kent konseyi için yeni bir serüvenin başlangıcındayız. Yeni projelerle belediyemizi destekleme ve Karşıyaka'mızı daha ileriye taşıma arzusundayız" dedi.

Karşıyaka Kent Konseyi'nin seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yeni yürütme kurulu belirlendi. 10 yıldır başkanlık görevini üstlenen Selman Boyacıoğlu aday olmazken, tek aday olarak seçime giren Sosyal Demokrasi Derneği temsilcisi Dilek Karcı oy birliği ile Yürütme Kurulu Başkanı seçildi. Dilek Karcı, "Tüm Karşıyakalıları kapsayıcı şekilde, katılımcı, şeffaf bir anlayışla, şehir kültürünü yaşatacak, kentlilik bilincini tüm yurttaşlarımızla beraber geliştireceğiz. Yönetişim anlayışı içinde tüm halkımızı yeni dönemde kent konseyine davet ediyoruz. Katılın birlikte yönetelim" dedi.

"Kent Konseyi'ne kadın eli değeceği için mutluyum"

Yeni dönemde Yürütme Kurulu'nda yer alan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları kaydetti:

"Kent konseyleri bir kentin en büyük ve en örgütlü sivil oluşumları olarak yerel yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarıdır. Karşıyaka Kent Konseyi, bünyesinde bugüne kadarki çalışmaları ile bize yol göstermiş ve sosyal demokrasi anlayışını en güzel şekilde yansıtmıştır. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, kadınlara, gençlere ve kent gelişimine yönelik projeler Türkiye'ye örnek olmuş, kent konseyi yönetimlerimiz her dönem yüz akımız olmuştur. Önceki Başkan Selman Boyacıoğlu'na Karşıyaka'ya kattığı değer ve hizmetleri için tüm Karşıyakalılar adına teşekkür ediyorum. Şimdi, Karşıyaka Kent konseyi için yeni bir serüvenin başlangıcındayız. Yeni projelerle belediyemizi destekleme ve Karşıyakamızı daha ileriye taşıma arzusundayız. Her koşulda yeni yürütme kurulunun yanında olacağımı belirtmek istiyorum. Uzun yıllarını sivil toplum kuruluşlarına adayan bir Karşıyakalı olarak, Kent Konseyi'ne de bir kadın eli değeceği için ayrıca mutluyum."