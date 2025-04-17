Karşıyaka Oda Orkestrası'ndan 23 Nisan'a Özel Konser - Son Dakika
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Karşıyaka Oda Orkestrası'ndan 23 Nisan'a Özel Konser

Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ege türküleri ile dolu özel bir konser verecek. Konser, 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

17.04.2025 11:37  Güncelleme: 12:34
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(İZMİR) - Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir konsere imza atacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, Ege'nin sevilen türküleri senfonik dokunuşlarla yorumlanacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "En büyük bayramımızda, çocuklarımızın da sahnede yer alacağı konserimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dolu dolu bir program hazırlayan Karşıyaka Belediyesi, özel bir konsere imza atacak. Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sanatseverler ile buluşacak. Ege türküleri temasıyla gerçekleşecek konserde, Ege'nin hafızalara kazınan türkülerinin hikayeleri anlatılacak, klasik müzikle harmanlanarak dinleyicilere sunulacak. Gecede ayrıca çocuk dansçılar da sahne performanslarıyla izleyenlere görsel şölen yaşatacak.

"Yarının dünyasına yön verecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Karşıyaka Oda Orkestrası'nın özel konseriyle taçlandıracağız. Ege türkülerini klasik müzikle buluşturacak bu anlamlı geceye çocuklarımız da danslarıyla renk katacak. Her yaştan vatandaşımızı bayram coşkusunu paylaşmak için Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak sanata ve kültüre destek olmaya, yarının dünyasına yön verecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Oda Orkestrası'ndan 23 Nisan'a Özel Konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Oda Orkestrası'ndan 23 Nisan'a Özel Konser - Son Dakika
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