Karşıyaka Stadı'nın Yol Haritası Belirleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 09:34  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllar süren bekleyişin ardından Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun inşasına hız verdi. Belediye Başkanı Cemil Tugay, spor kulübü için hazırlıkların hızla tamamlanacağını duyurdu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun en hızlı şekilde kente kazandırılması için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, imzalanan protokolün ardından proje müellifi ile stadın yol haritasını görüştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iradesiyle yıllar sonra çözüme kavuşan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadı için çalışmalar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 30 Mart'ta imzalanan ve stadın belediye tarafından yapılabilmesine olanak sağlayan protokolün ardından Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun mimari projesi için çalışmalara hız kazandırıldı. Başkan Cemil Tugay, proje müellifi Mimar Bahadır Kul ile bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Açık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Yiğitoğlu ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün önceki başkanlarından mimar Azad Yeşil eşlik etti.

En hızlı şekilde tamamlanacak

Toplantıda protokol hükümleri doğrultusunda projenin detayları görüşülerek yol haritası belirlendi. Stadın en hızlı şekilde Karşıyaka'ya kazandırılması için atılacak adımlar kararlaştırıldı. Tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılacak Zübeyde Hanım Stadyumu, yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek.

Zorlu süreçlerden geçildi

Aksoy Mahallesi'nde "yalı" olarak adlandırılan mevkide ve ilçe açısından simgesel özelliği bulunan noktada yer alan Karşıyaka Stadı, depreme dayanıklılık ve fiziki yetersizlik gerekçeleriyle 2015 yılında yıkıldı. Aynı adreste yapılması kararlaştırılan yeni stadın hukuki süreçler ve mahkeme iptal kararları nedeniyle stat arazisi uzun yıllar atıl durumda kaldı. Projenin bir türlü hayata geçirilememesi nedeniyle yetki devri gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tugay'ın göreve gelmesiyle birlikte süreci başka bir boyuta taşıdı. 2024 yılında ilk resmi arazi tahsis başvurusu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 bütçesine stadın yapımı için yaklaşık 250 milyon TL'lik ödenek koydu. Tahsis gelir gelmez ihaleye çıkılacağı ve inşaatın en hızlı şekilde başlatılacağı belirtildi. Belediye tarafından 2024 yılında ağustos ve aralık aylarında, 2025'te ise mart ve mayıs aylarında resmi tahsis başvurusu yapıldı. Son olarak geçen ay Büyükşehir Belediyesi'nin stadı yapması için gereken protokol imzalandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, Karşıyaka, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Aşk bitti Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı Aşk bitti! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
AK Partili vekil Şengül Karslı’dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:58:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.