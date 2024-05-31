Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

31.05.2024 11:45
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(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Gece geç saatlere kadar yürütülen çalışmaları takip eden Başkan Gökhan Yüksel, "İlçemizde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yakından takip ederek, komşularımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Üsküdar Caddesi üzerinde yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Kartal için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleşen altyapı ve üstyapı çalışmalarının Kartal için önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Yollarımızın bakımı ve yenilenmesi ile altyapı sorunları, hepimizin günlük yaşamını doğrudan etkileyen konuların başında geliyor. Bu sebeple, ilçemizde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yakından takip etmek, komşularımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak adına büyük önem taşıyor. Gece yarısı, saat 02.00'de Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldum. Bu çalışmaların en kısa sürede ve en yüksek kalitede tamamlanması için ekibimizle birlikte sahadaydık. Komşularımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yerinde yaptığımız incelemelerde, yetkililerden detaylı bilgi aldım ve çalışmaların hızla ve özenle tamamlanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, Kartal'ın her köşesinde sizlere en iyi hizmeti sunmak ve yaşadığımız bu güzel ilçeyi daha da yaşanabilir hale getirmektir. Komşularımın desteği ve sabrıyla, Kartal'ı daha güzel ve modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hep birlikte el ele vererek, Kartal'ımızı daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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