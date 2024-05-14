Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel İstanbul Valisi'ni ziyaret etti

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(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette İstanbul ve Kartal'a ilişkin pek çok farklı konunun yanı sıra mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri de görüşüldü.

İstanbul Valisi Gül, Başkan Yüksel'i makamında ağırladı. Vali Gül'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koordineli çalışmalar sonucunda Kartal'ın altyapı sorununu büyük oranda çözdüklerinden bahseden Başkan Yüksel, ilçede dün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ile Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımla, 30 bin metrekarelik alanda temeli atılan 650 milyon liralık İçme Suyu Projesi'ni ve hayata geçirmeyi planladıkları diğer projeleri anlattı.

Görüşmenin sonunda Başkan Yüksel, misafirperverliklerinden dolayı İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür ederken, İstanbul Valisi de Yüksel'e görevinde başarılar diledi.