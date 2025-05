Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Kadın Meclisi'nden Çıkan Her Karar, Belediyemizin Gündeminde Somut Karşılık Bulacaktır"

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin Kadın Meclisi, 2024-2025 çalışma döneminin üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Kadın Meclisi Başkanı İldem Dede başkanlık etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de meclis toplantısını yakından takip ederek, "Kadınların sesi bizim yol haritamızdır. Bu meclisten çıkan her karar, belediyemizin gündeminde somut karşılık bulacaktır" dedi.

Kartal Belediyesi'nin "Herkes için daha eşit bir Kartal" vizyonuyla hayata geçirdiği Kadın Meclisi, 2024-2025 çalışma döneminin üçüncü toplantısını Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Kadın Meclisi'nin karar alma süreçlerine kadınların katılımını artırmak, toplumsal farkındalık yaratmak ve eşitlikçi politikaları desteklemek amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen toplantının son oturumunda hem gündem maddeleri hem de çeşitli farkındalık başlıkları ele alındı.

Toplantı, Meclis Başkanı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem dışı konuşmalar bölümünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Otizm Farkındalık Haftası, Cinsel Taciz Farkındalığı Eylem Günü, Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası, Anneler Günü ve Diyetisyenler Günü gibi özel günlere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, müdürlük tarafından yürütülen projelere ve alınan kararlara ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Karacan'ın ardından Kadın Meclisi bünyesindeki komisyonlar sırasıyla raporlarını sundu. Kentsel Hizmetler, İstihdam, Katılım, Sağlık, Eğitim ve Şiddet Komisyonlarının çalışma raporları toplantıya katılanlarla paylaşıldı.

Kartallı kadınlara destek için indirim protokolleri imzalandı

Toplantının dikkat çeken gündemlerinden biri de "Kartallı Esnaf, Kadın ve Ailenin Yanında" projesi kapsamında hayata geçirilen iş birlikleri oldu. Kartal Kadın Meclisi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren birçok sağlık kurumu, eğitim kuruluşu ve çeşitli sektörlerdeki esnafla protokol imzalandı.

Bu protokollerle Kartal'da yaşayıp Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuran tüm kadınlar; doğum ücretlerinden kadın hastalıkları testlerine, kişisel bakım hizmetlerinden çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına kadar birçok alanda özel indirim hakkı elde edecek.

İndirimli hizmet sunacak kurumlar arasında Kartal Tıp Merkezi ve Hayat Şifa Hastanesi gibi sağlık kuruluşlarının yanı sıra Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, Özel Kartal Doruk VIP Özel Öğretim Kursu, Nazmi Arıkan Atalar Fen Bilimleri Kursu ve Ege Bilim Okulları gibi özel eğitim kurumları da yer aldı. Ayrıca Pembe Köşk Düğün Salonu, Gülbeyaz Gelinlik, Uzmanlar Spor Kulübü, Başarı Spor Akademisi ve Başak Hanbay Sağlıklı Zayıflama ve Güzellik Merkezi de protokole dahil edilen işletmeler arasında yer aldı.

Kartal Belediyesi bu iş birliğiyle kadınların sosyal hayata daha güçlü katılımını desteklemeyi, ekonomik yüklerini azaltmayı ve yerel hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de meclis oturumunun sonuna doğru yaptığı konuşmada, kadınların toplumda daha özgür, eşit ve güçlü olmaları için belediye olarak kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Başkan Yüksel, kadın mücadelesinin sadece özel günlerle sınırlı olmadığını, 365 gün boyunca süren bir dayanışma ve dönüşüm süreci olduğunu söyledi.

Kadın Meclisi'nin Kartal'daki yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu belirten Yüksel, buradan çıkan her önerinin, her kararın kendileri için yalnızca bir temenni değil, hayata geçirilecek bir eylem planı olduğunu dile getirerek, "Kadınların sesi bizim yol haritamızdır. Bu meclisten çıkan her karar, belediyemizin gündeminde somut karşılık bulacaktır" dedi.

Meclisin yalnızca bir temsiliyet aracı değil, gerçek bir toplumsal dönüşüm platformu olduğunun altını çizen Başkan Yüksel, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm belediye birimlerinin, burada alınan kararları uygulamakla sorumlu olduğunu ve bu kararlar için gerekli kaynakların üretileceğini aktardı.

Kadının önce kendini özgür hissetmesinin, ardından çevresine güç vermesinin toplumsal değişimde temel unsur olduğunu belirten Yüksel, Kadın Meclisi'nin mahalle mahalle yayılması, komşulara ulaşması, okul aile birliklerine kadar temas etmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında, Kartal Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal alanda daha güçlü hale gelmesi için geliştirdiği iş birliklerine de değinen Başkan Yüksel, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçirdiğimiz 'Kartallı Esnaf Kadın ve Ailenin Yanında' projesiyle, kentimizdeki hastanelerle, özel eğitim kurumlarıyla ve farklı sektörlerden esnafımızla indirim protokolleri imzaladık. Bu projeyle Kartallı kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere daha ekonomik ve erişilebilir şekilde ulaşmasını hedefliyoruz. Kadının hayatına değen her noktada onların yanındayız" diye konuştu.

"Siz üretin, biz destekleyelim"

"Kadınların olduğu yerde üretim, umut, dayanışma vardır. Siz üretin, biz destekleyelim" diyen Başkan Yüksel, kadınların yalnızca fikir beyan eden değil, karar veren ve yöneten pozisyonda olması gerektiğine dikkat çekti ve belediyenin tüm kaynaklarının bu vizyon doğrultusunda kullanılacağının altını çizdi.

Yüksel, "Burada konuşulan hiçbir şey unutulmayacak. Bu meclisten çıkan her öneri, sadece dinlenmeyecek; izlenecek, uygulanacak ve sonuçları birlikte paylaşılacak," diyerek katılımcılara teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı, kadınların emeğine, iradesine ve liderliğine duyduğu güveni yineleyerek, "Birlikte çok güzel işler başaracağız" diyerek, konuşmasını tamamladı.