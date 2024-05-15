Kartal Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutlamaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 19 Mayıs'ı Kutlamaya Hazırlanıyor

Kartal Belediyesi 19 Mayıs\'ı Kutlamaya Hazırlanıyor

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar, Fener Alayı ve Derya Uluğ konseriyle zirveye ulaşacak.

15.05.2024 12:01  Güncelleme: 12:17
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 'Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat' sloganıyla ilçe genelinde kutlanacak. Kutlamalar, 19 Mayıs Pazar akşamı düzenlenecek Fener Alayı ve Derya Uluğ konseriyle zirveye ulaşacak.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü Ayak Tenisi Turnuvası 10.00-17.00 saatleri arasında Atalar Spor Kompleksi'nde; 19 Mayıs Pazar günü ise 3x3 Basketbol Turnuvası Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı, sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek Tenis Turnuvası'na da ev sahipliği yapacak.

Kutlamalar, 19 Mayıs akşam saat 19.30'da başlayacak Fener Alayı ile devam edecek. Kazım Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı'nda binlerce kişi Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Kartal Meydanı'na yürüyecek. Kartallılar, aynı akşam saat 21.00'de düzenlenecek Derya Uluğ konseri ile kutlamalara devam edecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Mayıs kutlamalarına tüm komşularını davet ederek, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı Kartal'ın genelinde yaptığımız bir dizi etkinlikler ile kutlayacağız. 19 Mayıs coşkusunu gündüz düzenlediğimiz spor turnuvaları, akşam ise Fener Alayı ve konser ile kutlayacağız. Bu yıl 105. yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına tüm komşularımızı davet ediyorum. 19 Mayıs'ın bu heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşayalım."

Kaynak: ANKA

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