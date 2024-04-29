Kartal Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası düzenledi

Kartal Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası düzenledi

Kartal Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Satranç Turnuvası'nda 270 satranç sporcusu yarıştı. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

29.04.2024 11:13  Güncelleme: 11:46
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Satranç İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve iki gün süren turnuvaya farklı kategorilerde 270 satranç sporcusu katıldı.

Kartal Belediyesi Makine Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde 23 Nisan'a özel başlayan Satranç Turnuvası'nın açılış hamlesini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar yaptı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına etkinliğe katılarak satrancın en önemli spor dallarından biri olduğunu vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, ilçemizin dört bir yanında büyük coşkuyla kutladık. Böylesi anlamlı bir etkinlikte siz genç kardeşlerimle bir araya gelmekten çok mutluyum. Sizleri her alanda düşünen Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel şu an içerisinde bulunduğumuz Makine Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ni, memleketimizi teknolojide üreten konuma getirmeniz için, kendinizi geliştirebileceğiniz bir ortam olarak sundu. Bugün burada olan tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum."

İki gün boyunca tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 16 yaş ve altı olmak üzere 4 kategoride 270 satranç sporcusu yarıştı. 6 tur, 35 dakika artı 30 saniye düşünme süresinde yapılan turnuva sonunda, her bir kategorinin dereceye girenlerine ödülleri takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm katılımcılara ise günün anısına anahtarlık hediye edildi.

SPORCULARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Turnuvanın son gününde 16 yaş ve altı genel ve 16 yaş ve altı kadın kategorilerinde dereceye giren sporculara; Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Serkan Taş, 12 yaş ve altı genel, 12 yaş ve altı kadın sporculara Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, 10 yaş ve altı genel, 10 yaş ve altı kadın sporculara Kartal Belediyesi Meclis üyesi Ali Aluç, 8 yaş ve altı genel, 8 yaş ve altı kadın sporculara Kartal Belediyesi Meclis üyesi Fatma Gül Altınöz madalya, kupa ve hediye çeklerini takdim etti.

Kaynak: ANKA

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