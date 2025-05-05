Kartal Belediyesi Deprem Hazırlıklarını Sürdürüyor

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ilçedeki riskli yapıların tespitine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen dönüşüm çalışmaları ile 120 bine yakın vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşamaya başladığını belirten Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Hedefimiz, ilçemizdeki tüm riskli yapıları yenileyerek olası bir depremde kayıpları en aza indirmek" dedi.

Kartal Belediyesi, beklenen Marmara depremine karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Deprem öncesi riskli yapıların tespiti ve dönüşümü kapsamında yoğun bir çalışma yürütülürken, deprem sonrasına hazırlık amacıyla da Afet İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonunda arama kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Büyükşehir ile kentsel dönüşüm iş birliği

Kartal Belediyesi, kentsel dayanıklılığı artırma ve deprem riskini azaltma hedefi doğrultusunda İBB ile koordineli bir şekilde risk değerlendirme çalışmaları yapıyor. Hızlı tarama ile PERA yöntemiyle gerçekleştirilen analizlerde D ve E sınıfı olarak belirlenen binalar için riskli yapı raporları hazırlanıyor. Kartal Belediyesi iştirak şirketi KARYAPSAN A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise binaların yıkım işlemleri yapılıyor.

Kartal Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliği ile geliştirdiği "Microwave Tomography" teknolojisiyle, bina dayanıklılık ölçümlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmak için çalışmalarına da devam ediyor.

KİPTAŞ ile etkin iş birliği

Afet riskini azaltmaya yönelik kapsamlı çalışmalar, bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. İlçede, KİPTAŞ ile imzalanan protokoller çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılan Metem Birlik Sitesi ve KAPER Sitesi gibi projelerde de inşaat faaliyetleri sürüyor.

Kartal Arama-Kurtarma ekibi İstanbul genelinde ilk 3'e girdi

Kartal Belediyesi'nin deprem sonrasına yönelik hazırlıkları, Afet İşleri Müdürlüğü öncülüğünde yürütülüyor. AFAD'ın ağır seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Arama-Kurtarma Ekibi ile Kartal Belediyesi, İstanbul'daki ağır akreditasyona sahip ilk üç kurumdan biri oldu.

Başkan Yüksel, ilçenin İstanbul'da depreme hazırlık konusunda örnek ilçelerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hedefimiz Kartal'da riski en aza indirmek"

"Kartal olarak, İstanbul'da yaşanabilecek olası bir depreme karşı hazırlıkta çok ciddi bir mesafe katettik. Bugüne kadar 120 bine yakın vatandaşımızın yaşadığı riskli yapıları dönüştürerek onları güvenli konutlara kavuşturduk. Biz, dönüşüm çalışmalarını sadece bir inşaat faaliyeti olarak görmüyoruz. Bu süreç, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlama, sevdiklerimizi yaşatabilme mücadelesidir. Hedefimiz, ilçemizdeki tüm riskli yapıları yenileyerek olası bir depremde kayıpları en aza indirmek. Dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini dikkate alarak, sosyal dayanışma içinde ilerliyoruz. Ayrıca sadece binaları yenilemiyor, toplumumuzu afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz. Kartal Belediyesi gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibimizin, AFAD tarafından ağır seviye akredite edilmesi, bu alanda geldiğimiz seviyeyi gösteriyor. Bu ekip, afet anında hızlı ve etkili müdahale kapasitesine sahip."

Yüksel'den Kartallılara çağrı

Kartallılara deprem bilinci ve bireysel hazırlık çağrısında bulunan Yüksel, "Sevgili Kartallılar, hepimizin bildiği gibi İstanbul ciddi bir deprem riski altında. Bu gerçeği görmezden gelmeden, her birimizin bireysel ve toplumsal olarak hazırlıklı olması gerekiyor. Lütfen yaşadığınız binaların güvenliğini sorgulayın, uzmanlardan destek alın. Acil durum çantalarınızı hazırlayın, ailelerinizle acil durum planları yapın. Deprem öncesinde atacağımız her küçük adım, hayatlarımızı kurtarabilir. Kartal Belediyesi olarak biz üzerimize düşen görevi tüm gücümüzle yapıyoruz. Ancak afetlere karşı dayanıklı bir şehir, halkıyla birlikte mümkün olur. Hep birlikte, birbirimize destek olarak, güvenli bir Kartal'ı inşa edebiliriz. Gelin, deprem gerçeğini önemseyelim ve hazırlıklarımızı birlikte tamamlayalım" ifadelerini kullandı.