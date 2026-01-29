Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2026 Yılının İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2026 Yılının İlk Toplantısını Yaptı

29.01.2026 09:48  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla 2026 yılının ilk meclis toplantısını düzenledi. Toplantıda spor, sanat, çevre ve eğitim alanında geliştirilen projeler görüşüldü ve gençler projelerini sundu.

(İSTANBUL) - Gençlerin kent yönetiminde karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi'nin toplantısına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclisi üyeleri Adem Yıldız, Düzgün Çapar ve Hamza Keleş de katıldı. Gençlerin fikirlerini ve projelerini dikkatle dinleyen yöneticiler, meclis üyelerine destek mesajı verdi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ilk birleşimde, gençlerin gündeme taşıdığı projeler tek tek görüşülerek ilgili komisyonlara ve müdürlüklere havale edildi.

Toplantıda gençler, geliştirdikleri bazı projelerle ilgili sunumlar gerçekleştirerek projelerin son durumları ile ilgili meclise bilgi verdi. Spor, sanat, çevre ve eğitim alanlarını kapsayan projelerin anlatıldığı meclis toplantısı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kartal'daki gezegen kafelerde kahve posalarının geri dönüşümünü hedefleyen "Wastespresso" eleprojesi, "Skatepark" projesi, "Kısa'dan Uzun'a: Genç Bakışlar Kısa Film Yarışması", "Yazıyorum Öyleyse Varım" edebiyat girişimi, "Temel Hukuk Bilgisi Semineri", Kartal'da GastroFest düzenlenmesi ve ilçeye kültürel canlılık katacak "Kartal Festivali" projesinin konuşulduğu toplantı; nisan ayında yeniden toplanma kararıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gençlik, Güncel, Sanat, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2026 Yılının İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:31:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2026 Yılının İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.