Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2026 Yılının İlk Toplantısını Yaptı

(İSTANBUL) - Gençlerin kent yönetiminde karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi'nin toplantısına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclisi üyeleri Adem Yıldız, Düzgün Çapar ve Hamza Keleş de katıldı. Gençlerin fikirlerini ve projelerini dikkatle dinleyen yöneticiler, meclis üyelerine destek mesajı verdi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ilk birleşimde, gençlerin gündeme taşıdığı projeler tek tek görüşülerek ilgili komisyonlara ve müdürlüklere havale edildi.

Toplantıda gençler, geliştirdikleri bazı projelerle ilgili sunumlar gerçekleştirerek projelerin son durumları ile ilgili meclise bilgi verdi. Spor, sanat, çevre ve eğitim alanlarını kapsayan projelerin anlatıldığı meclis toplantısı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kartal'daki gezegen kafelerde kahve posalarının geri dönüşümünü hedefleyen "Wastespresso" eleprojesi, "Skatepark" projesi, "Kısa'dan Uzun'a: Genç Bakışlar Kısa Film Yarışması", "Yazıyorum Öyleyse Varım" edebiyat girişimi, "Temel Hukuk Bilgisi Semineri", Kartal'da GastroFest düzenlenmesi ve ilçeye kültürel canlılık katacak "Kartal Festivali" projesinin konuşulduğu toplantı; nisan ayında yeniden toplanma kararıyla sona erdi.