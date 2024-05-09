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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'ne bağlı hizmet veren kreşlerde çocuklar için hobi bahçeleri oluşturuldu.

Kartal Belediyesi, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hedefiyle hobi bahçeleri ve organik tarım üretimi ile ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kartal Belediyesi kreşlerinde hobi bahçeleri oluşturuldu.

Toprak verimliliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliğini esas alan organik tarım sistemiyle ilgili bilgiler eşliğinde minik öğrenciler hobi bahçelerinde zaman geçirdi. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kreşi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan hobi bahçesine fidan dikti.

Kreş öğrencilerinin toprakla buluştuğu etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da eşlik etti.

Çocuklara toprakla ilgilenmenin önemini anlatan Başkan Yardımcısı Dilek Kars, şunları söyledi:

"Kreş öğrencilerini çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmalarıyla geleceğe hazırlarken, erken yaşta çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanabilmeleri amacı ile önemli projelere hayat vermeye devam ediyoruz. Bu anlayışla Kreş Müdürlüğü tarafından oluşturulan Hobi Bahçeleri ve Organik Tarım Üretimi projesi kapsamında minik öğrencilerimiz, kreşlerinde oluşturulan hobi bahçelerinde; organik tarımın ne olduğuna, çevre ve insan sağlığına, ekonomiye katkısına, sürdürülebilir tarımsal üretimdeki yerinin ne olduğuna dair önemli bilgiler ediniyor."